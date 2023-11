Identificar, congelar e confiscar recursos do crime: entenda por que só prisão não funciona para combater organizações criminosas

Chave para o funcionamento de esquemas criminosos como o tráfico de drogas e as milícias, a lavagem de dinheiro transforma o dinheiro ilegal em legal. Mas como, então, "sufocar" o crime organizado e evitar que isso aconteça?

Para o criminalista Pierpaolo Bottini, a resposta passa por "uma política de prevenção", nas suas palavras, e na identificação dos recursos produzidos por organizações criminosas e os valores que elas usam para manter o funcionamento.

Ônibus queimado um dia depois que ele e outros veículos foram incendiados no Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 2023 — Foto: Bruna Prado/AP Em entrevista ao podcast O Assunto desta segunda-feira (30), Bottini falou sobre os desafios para desmontar a prática financeira que dá lucro ao crime. headtopics.com

"O importante para esvaziar essa organização criminosa é identificar esses recursos, congelar esses recursos e confiscar esses recursos. E eu só consigo fazer isso através de uma política de prevenção à lavagem de dinheiro.""O que que significa isso? Significa você criminalizar o ato de ocultar, o ato de mascarar os recursos provenientes de crime.

Bottini, que é professor do departamento de direito penal, criminologia e medicina forense da Faculdade de Direito da USP, também defende que o combate deve ir além da punição com prisão e repressão. "Já há muito se percebeu que para você combater grandes estruturas criminosas não adianta a lógica da mera prisão, da mera repressão. headtopics.com

Ouça a íntegra do episódio aqui VEJA CORTES DO PODCAST O ASSUNTO EM VÍDEO 50 vídeos Natuza Nery, apresentadora do podcast O Assunto — Foto: g1

Jovem com autismo que quase não fala cria mentalmente sinfoniaGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar Consulte Mais informação ⮕

Junior lança primeiro trabalho em carreira solo; veja clipe da música ‘De Volta pra Casa’Glorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

Fãs visitam prédio de 'Friends' em Nova York após morte de Matthew PerryGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

Ônibus queimados e moradores sitiados: a rotina de medo nos bairros dominados por milícias no RioGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

'Bora vender vibrador?': Veja como mãe e filha se uniram para empreender no mercado eróticoGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

'Ali estava indo uma parte da minha vida', diz mãe de aluna de escola alvo de ataque em SPGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕