'Ideia de Israel não é conquistar e ficar em Gaza', diz embaixador de Israel no Brasil

Ele acredita que demorará para a confiança ser construída novamente quando o conflito passar. "Fácil de quebrar e difícil de construir", declarou. Antes do 7 de outubro, cerca de 20 mil pessoas por dia entravam no território israelense, vindas de Gaza, para trabalhar. Israel suspeita agora que ao menos parte delas mapeou regiões e passou as informações para o Hamas, porque, no dia do ataque, os criminosos sabiam para onde ir.

Ainda na entrevista, o embaixador afirmou, entretanto, que a guerra de Israel é contra a organização radical, e não contra os palestinos. Segundo ele, o grupo construiu"uma cidade embaixo de Gaza" e Israel está operando contra"alvos militares", mas às vezes o Hamas usa instalações civis. De acordo com Zonshine, a lei internacional diz que esses locais são alvos legítimos.

A entrevista coletiva foi concedida logo após a exibição de um filme de cerca de 40 minutos a jornalistas convidados, na embaixada de Israel, com imagens mostrando ações terroristas de integrantes do Hamas durante o ataque de 7 de outubro. Foram compiladas cenas gravadas por câmeras corporais de membros da organização radical, celulares de civis e câmeras de monitoramento, por exemplo.

Em um dos momentos mais chocantes, um dos terroristas arremessou uma granada contra um pai e seus dois filhos, que tentavam se proteger do Hamas. O homem foi morto na frente das crianças, que ficaram ensanguentadas. Uma delas teria perdido a visão de um dos olhos. Pouco depois de verem o pai ser morto, elas aparecem dentro de casa desesperadas. Uma afirma:"Eu quero minha mãe". A mãe, posteriormente, chega e vê o marido morto.

