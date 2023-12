Ida e Rachel são eliminadas do MasterChef+

A disputa pelo troféu do MasterChef+ acabou para Ida e Rachel no episódio desta terça-feira (12). Na prova de eliminação, as cozinheiras precisaram entregar um fettuccine ao molho alfredo e um frango à milanesa aos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. A dupla, no entanto, não deu sorte e deixou a competição. Na hora de anunciar quem seria eliminado do MasterChef+, Fogaça ressaltou que todos os competidores cozinharam bem na prova.

Por isso, os chefs levaram em conta os aspectos técnicos da massa e da milanesa para decidir quem deixaria a disputa. Ao se despedir, o jurado lamentou ter que anunciar o resultado: “Sofri aqui para dar essa notícia”, confessou. Nunca é tarde para sonhar Mesmo deixando a competição, Ida diz não se considerar uma perdedora. 'Eu não perdi nada, não perdi nada mesmo. Eu só ganhei com essa experiência maravilhosa que eu tive aqui', declara com um sorriso no rosto em entrevista exclusiva ao Band.com.br. 'Nem no meu mais lindo sonho eu sonhei estar aqu





