IBGE vai incluir pergunta sobre orientação sexual e identidade de gênero em suas pesquisas a partir de 2024

Partida entre Botafogo e Athletico foi suspensa por falta de luz. Jogo foi concluído no dia seguinte sem a presença de público

Vídeo com professor que fala sobre conflito entre Israel e Palestina volta a viralizar nas redes; saiba quem éExperiência militar e no manuseio de armas do suspeito é apenas um fator que torna a busca no pacato Estado do nordeste americano ainda mais difícil

Censo 2022: Brasil está mais velho e tem mais mulheres, diz IBGE. O número de brasileiros de 65 ou anos ou mais cresceu 57,4% entre os Censos de 2010 e 2022. A população feminina cresceu 7,4% entre 2010 e 2022

Em 12 anos, população brasileira com 65 anos ou mais cresceu quase 60%. Dados são do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE

Mulheres são maioria em todas as regiões do Brasil, aponta Censo 2022 do IBGE. Rio de Janeiro é o estado com maior número de mulheres. Mato Grosso, por sua vez, é a unidade da federação com mais homens

Censo Demográfico do IBGE aponta aumento de quase 11% na população de Quissamã. De acordo com os últimos dados divulgados, cerca de mil habitantes do município se declararam quilombolas

Censo 2022: IBGE divulga hoje dados de idade e sexo. Entenda o que é a pesquisa e por que ela é importante. Primeiros resultados do censo do IBGE serão divulgados pelo instituto nesta quarta-feira

Censo IBGE: descubra se sua cidade tem mais homens ou mulheres. Maioria da população brasileira é feminina, mas demografia local depende de fatores como índices de violência e população carcerária, mostra dados do IBGE