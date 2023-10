IBGE: Número de idosos aumentou ao longo dos anos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta 6ªfeira (27.out), Censo 2022, no qual trouxe os números que determinam o perfil da população idosa brasileira.O levantamento trouxe informações sobre a proporção de idosos no país, que mudou, ao longo dos últimos 12 anos, passando de 7,4%, em 2010, para 10,9% em 2022.

A divulgação dos dados trouxe, ainda, fatores como a distribuição da população da terceira idade no país. De acordo com a pesquisa, os estados com maior concentração de pessoas com 65 anos ou mais está em cidades como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O Censo leva em conta informações como faixa etária e sexo, gerando parâmetros que servem para que programas habitacionais, de saúde e educacionais sejam desenhados para atender melhor à população, de acordo com o seu perfil. headtopics.com

