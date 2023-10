IBGE: dados do Censo atualizarão amostra da Pnad Contínua, mas não devem alterar desemprego

A atualização da amostra da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) com os dados revelados pelo Censo Demográfico devem ocorrer no ano que vem, mas não devem alterar os resultados da taxa de desemprego no País, afirmou Cimar Azeredo, diretor de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

'Então a gente está prevendo para o próximo ano, a gente não tem data certa ainda, para o próximo ano a divulgação da Projeção de População. A partir daí a gente vai produzir a estimativa de 2024, e, com certeza, entrar no processo de alterar os pesos da Pnad Contínua, fazer todo o processo de reponderação, reponderar a pesquisa inteira.

