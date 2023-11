Hulk se destaca pelo carinho dos torcedores

Hulk se destacou pelo carinho e paciência com os torcedores neste sábado (4). Os jogadores foram recebidos ao chegar ao hotel na última sexta-feira (3) com muita festa dos torcedores. Hulk foi, como sempre, o que recebeu maior carinho da torcida. Os torcedores movimentaram a porta do hotel durante todo o dia, com faixas da torcida, além da bateria e a tradicional cantoria. O camisa 7, muito aclamado, parou para atender à torcida.

Hulk ficou por cerca de 20 minutos tirando fotos e autógrafos na entrada do hotel. Outros jogadores também receberam o enorme carinho dos torcedores atleticanos

:

