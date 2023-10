Hotel em Acapulco do seriado “Chaves” é destruído após furacão no México

O famoso hotel Emporio Acapulco, que serviu como cenário no seriado "Chaves", no famoso episódio "Vamos Todos à Acapulco", ficou destruído pelo furacão que atingiu a cidade na última quarta-feira (25), com ventos de 265 km/h. Nas redes sociais, hóspedes compartilharam imagens da situação do hotel por dentro, local onde um dia esteve todos os personagens do programa mexicano, como Chaves, Chiquinha, Kiko e Seu Madruga.

com/2mE43gtYCa — Junior Cardoso (@jun_cardoso) October 27, 2023 O hotel Emporio Acapulco emitiu uma nota nesta sexta-feira (27), fornecendo atualizações sobre a situação.

