Hotel do episódio de “Chaves” em Acapulco fica destruído após ser atingido por furacão

furacão OtisImagens de como ficou o lugar circularam a web desde a passagem do fenômeno. Os fãs do seriado lamentaram o acontecimento. Quando foi usado para as gravações, entre dezembro de 1978 e janeiro de 1979, o hotel era chamado de Acapulco Continental.

Nele, todo o elenco visitava o hotel durante as férias e viviam grandes aventuras. De acordo com o jornal mexicano RPP, as instalações pertenciam a Emilio Azcárraga Milmo, dono de Televisa, emissora de"Chaves", e decidiram gravar lá para ajudar a promover o local.

Agora, a imagem que se tem é de um lugar arrasado. Cadeiras viradas, palmeiras e outros objetos completamente destruídos, assim como o restante da região. De acordo com a governadora do estado mexicano de Guerrero, Evelyn Salgado, o furacão atingiu 80% da costa da região e deixou 39 mortos e quatro pessoas desaparecidas. headtopics.com

Os barqueiros estimam que haja mais de 100 mortos pelo furacão, entre pescadores, marinheiros e pessoas soterradas por deslizamentos de terra.Primeiras imagens de danos causados pelo furacão Otis ao Hotel Emporio, em Acapulco, onde foram gravados os episódios de Chaves e Chapolin.NotíciasMeio Ambiente

