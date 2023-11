Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, amplia horário de atendimento para reduzir espera por ressonância magnética

Do Instagram para o altar: casal que se conheceu na internet vai lançar música que enaltece Nova IguaçuRaro, mas possível: Enem corrigiu 15,6 milhões de redações em cinco anos, mas só 190 tiveram nota mil

Apesar de bem delimitada, o domínio das competências exigidas ainda é restrito; provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembroGoverno quer atestado do SUS para concessão de auxílio-doença do INSS, sem perícia. Entenda

Leonardo Miggiorin conta o que mudou após ter revelado sua orientação sexual: ‘Não quis mais fingir que era outra pessoa’ De volta à Globo com a série 'Vicky e a musa', ator de 41 anos fala sobre seus novos trabalhos e de personagem importante no teatro headtopics.com

Modelo, quase 1,80m de altura, amiga de parça de Neymar: quem é Clara Diniz, mãe do filho de Marcello Melo Jr.

Israel volta a emitir ordem para evacuação do norte de GazaNa sexta, as forças israelenses bombardearam 150 alvos subterrâneos dos terroristas do Hamas Consulte Mais informação ⮕

Ganso volta a ser participativo no Fluminense e aumenta confiança para final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Gusttavo Lima volta a tentar parar de fumar; como superar abstinência?Pneumologista dá dicas para vencer a dependência em charuto; fumo aumenta as chances de câncer Consulte Mais informação ⮕

Após boa sequência, Chelsea perde para Brentford e volta a se complicar no Campeonato InglêsBlues ocupam a 11ª colocação na competição Consulte Mais informação ⮕

Após marcar contra o Inter, Alex Teixeira projeta volta por cima com Ramón Díaz no VascoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Em dia de estreia, Chelsea volta a perder com derrota em casa pelo BrentfordPinnock e Mbeumo anotam os gols dos visitantes em Stamford Bridge Consulte Mais informação ⮕