Homens armados invadem emissora de TV em Guayaquil; sinal da emissora permaneceu no ar durante a invasão, mas os cerca de dez membros do grupo armado não emitiram nenhuma mensagem. Em meio a uma onda de violência sem precedentes que incluiu incêndio de veículos, explosões de pontes e invasão de universidades, o governo do— aprofundando um estado de emergência declarado na véspera pelo presidente do país, Daniel Noboa.

As medidas limitam direitos constitucionais no país, relativamente tranquilo até meados da última década e hoje tomado por grupos ligados a tráfico internacional de drogas. Noboa ocorreu pouco depois de um grupo armado ter invadido uma emissora de TV de Guayaquil, amedrontando jornalistas e outros profissionais. A emissora permaneceu no ar durante a invasão, mas os cerca de dez membros do grupo não emitiram nenhuma mensagem e foram presos quando a polícia chegou, disseram as autoridades. A invasão se deu perto das 14h30 locais (16h30 horas de Brasília





