Homem suspeito de praticar golpe da pirâmide com criptomoedas é preso no RJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) efetuou a prisão de Gilson Ramos Vianna, em Campos dos Goytacazes (RJ), no último sábado (28), como parte da operação "Príncipe do BitCoin".

A tática consistia em persuadir os investidores com a promessa de lucros mensais que variavam de 15% a 30%. A própria empresa se encarregava de abrir contas para os investidores e realizava as aplicações no mercado financeiro por meio das chamadas contas “copy” (cópia de outras contas). A princípio, os juros dos investimentos eram pagos para criar uma fachada de legitimidade.

Homem suspeito de praticar golpe da pirâmide com criptomoedas é preso no RJSegundo as investigações, Gilson Ramos Vianna atuava na área de tecnologia da informação, simulando contas e fazendo a captação de clientes para o golpe.

