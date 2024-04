Homem que perdeu metade do corpo em acidente com empilhadeira compartilha desafio de fazer amigos

O morador de Great Falls (Montana, EUA) foi esmagado por uma empilhadeira que ele operava. O veículo despencou de uma ponte e caiu em cima de Loren. Ele teve amputadas as pernas, na altura da pélvis, e metade do braço direito. Mas surpreendeu muitas pessoas mundo afora com a recusa de que as suas grandes limitações físicas o impedissem de viver e fizesse planos.

Loren, de 21 anos, e a sua esposa, Sabia, publicam regularmente atualizações sobre o dia a dia e acumularam um grande número de fãs na web. O casal nunca se esquiva de temas sobre as quais pode ser bastante desconfortável conversar.No exemplo mais recente disso, Loren recorreu ao Facebook de uma forma vulnerável e honesta, para discutir o desafio de fazer novos amigos recentemente. "Sou o único que acha difícil fazer amigos?", perguntou el

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalextra / 🏆 6. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Trailer vazado mostra Spider-Man: The Great Web, multiplayer cancelado do Homem-AranhaCancelado pela Sony, Spider-Man: The Great Web era um projeto multiplayer cheio de potencial e focado em 5 heróis do multiverso; confira os detalhes!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Jovem que perdeu metade do corpo em acidente reclama de não fazer novos amigosEsmagado por empilhadeira em 2019, Loren Schauers disse ter sido 'traído' por pessoas em quem confiava

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Homem vai até local de acidente fazer live e descobre morte da filhaJovem estava saindo do trabalho quando bateu de frente com um carro de passeio em um trecho de pista simples

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Após dar vaga de ministra para homem no STF, Lula deve fazer o mesmo no STJDepois de dar a vaga da ministra Rosa Weber para Flávio Dino no STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá fazer um movimento semelhante, mas com repercussão ainda maior, no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Homem apontado como líder de milícia de Zinho é morto em confronto com policiaisDepois de uma troca de tiros, o criminoso foi baleado, mas morreu no hospital; foram apreendidos um fuzil, uma pistola, coletes balísticos, aparelhos celulares e um veículo roubado e adulterado

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Homem em vídeo com Dino é governador, não suspeito de mandar matar MarielleÉ falso que homem que aparece em vídeo ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino seja Domingos Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »