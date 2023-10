Homem processa ex-namorada por fazer serviços domésticos enquanto ela viajava

Um homem processou a ex-namorada alegando à Justiça do Trabalho de Minas Gerais que ele teria um vínculo de emprego com ela por ter cuidado da casa e do filho dela enquanto ela viajava a trabalho. A Justiça do Trabalho de Minas Gerais negou o vínculo trabalhista, e o juiz ainda viu má-fé do autor, que teria sido motivado por estereótipos de gênero na ação.

Neymar processa a Prefeitura de Mangaratiba para tentar anular multas de R$ 16 mi por lago artificialSegundo o apurado, o homem ficou na casa da ex quando ela estava em viagem para o exterior, por cerca de um mês, e assumiu tarefas domésticas e cuidados com o filho da mulher.

Para o juiz, numa sociedade em que ainda prevalecem alguns estereótipos de gênero, como a atribuição às mulheres da responsabilidade de cuidar, com as assimetrias daí decorrentes, é importante que essas nuances sejam observadas pelos julgadores em suas decisões, conforme divulgado. headtopics.com

A mulher disse que não havia vínculo de emprego entre eles, e nem prestação de serviços. Segundo ela, os dois tiveram um relacionamento amoroso na época, e apenas por causa disso ela deixou o filho aos cuidados dele, enquanto viajava a trabalho.

“A relação de emprego, juridicamente caracterizada, funda-se a partir da existência de trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade e onerosidade, de forma não eventual e subordinada (art. 2º c/c art. 3º, ambos da CLT). Negada a prestação laboral e o liame empregatício, competia à parte reclamante comprovar as suas alegações e desse encargo não se desvencilhou a contento”, destacou o magistrado na decisão. headtopics.com

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Empresa é condenada a pagar indenização por instalar catraca para uso do banheiro. EntendaA Justiça do Trabalho entendeu que a prática viola as condições da dignidade humana Consulte Mais informação ⮕

'A Câmara fez um bom trabalho', diz Haddad sobre PL de tributação de fundos no exterior'A Câmara fez um bom trabalho', diz Haddad sobre PL de tributação de fundos no exterior Consulte Mais informação ⮕

De olho em 2024, Tite terá muito trabalho para recuperar FlamengoFlamengo ainda tem uma série de problemas para resolver, se quiser voltar a ser campeão na próxima temporada Consulte Mais informação ⮕

Home office: 50 vagas para trabalho remoto internacional [25/10]Está em busca de uma vaga de emprego fora do Brasil? A Remontar, junto com o TecMundo, separou 50 oportunidades home office. Consulte Mais informação ⮕

Procuradora explica como estudo inédito sobre trabalho por app revela realidade de precarizaçãoFerreira, Nathan Fernandes e André Henrique marcam para o Tricolor, que fica em 6º; Cebolinha e Luiz Araújo fazem para o Rubro Negro Consulte Mais informação ⮕

Força-tarefa resgata pessoas submetidas a trabalho forçado em instituição religiosa no RioSegundo a fiscalização, dependentes químicos eram mantidos em uma casa de apoio vinculada a uma igreja Consulte Mais informação ⮕