Homem morre depois de ser baleado no Complexo do Salgueiro

Rio - Um homem morreu após ser baleado, neste sábado (28), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele ainda chegou com vida ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), naquele município da Região Metropolitana, para onde foi encaminhado, mas não resistiu aos ferimentos.De acordo com moradores da região, um intenso tiroteio foi relatado no local.

Segundo a PM, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados pela direção do Heat para verificar a entrada de um homem com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. A PM informou, ainda, que não houve operação na região.A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que investiga o caso.

