Homem é preso por aliciar pessoas para tráfico internacional de drogas em São Paulo

Um homem de 24 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (23) suspeito de aliciar pessoas para o tráfico internacional de drogas, em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado em uma casa na Vila Sônia, Zona Oeste da capital paulista. No imóvel também foram achadas 33 pessoas que estavam sendo treinadas para engolir drogas e transportá-las para a Europa.

Ainda de acordo com a polícia, uma equipe foi informada, por meio de denúncia anônima, de que o imóvel servia como alojamento para "mulas" de tráfico internacional de drogas. Os policiais foram até o local e perceberam que as mais de 30 pessoas que estavam morando na casa apresentaram atitude suspeita. O homem de 24 anos, que não tem antecedente criminal, foi identificado pelas testemunhas como o aliciador do grupo





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Três idosas são mortas atropeladas por homem embriagado em São PauloNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Homem fica preso em cone de sinalização de trânsito em São Paulo; vídeoAgentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do estado tiveram de ajudar o homem

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Homem dá esbarrão proposital e provoca fratura em idosa de 86 anos em São PauloProfessor de canto foi indiciado por lesão corporal e omissão de socorro

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Sem Calleri, São Paulo ainda tenta se adaptar em busca de 'homem de referência'A ausência de Calleri, que só retorna no próximo ano por conta do procedimento cirúrgico que passou no tornozelo, está sendo um problema para São Paulo.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Homem rendido é morto por policial em bairro da periferia de São PauloPolícia alega disparo acidental; ouvidor questiona despreparo

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Homem é sequestrado durante terceiro encontro marcado pelo Tinder em São PauloEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »