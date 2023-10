Homem é preso em Casimiro de Abreu com 141 aves silvestres

Rio – Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira (27), após ser flagrado transportando ilegalmente 141 pássaros silvestres. As aves foram encontradas em cima do banco traseiro de um carro, divididas em oito compartimentos, durante uma abordagem ao veículo de passeio na BR-101, altura do Km 203, em Casimiro de Abreu, na região da Baixada Litorânea.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, as caixas de transporte, com pouco espaço e muitas divisões, próprias para carregar pássaros de forma clandestina, provavelmente seriam usadas para comercialização dos canários.À corporação o motorista do carro disse que as aves eram suas e que fazia o transporte para a comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

