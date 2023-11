Homem é preso após obrigar avó a trabalhar para poder comprar drogas

Segundo investigações, a idosa, mesmo com problemas de saúde, era obrigada a fazer faxinas, lavar e passar roupas para repassar o dinheiro ao jovem, para o neto comprar drogas para consumo. A vítima estava na quinta casa da semana, trabalhando como diarista na hora da prisão. Uma neta confirmou os fatos investigados. O jovem tinha registros de ocorrências como autor de roubos, furtos e tráfico de drogas.

