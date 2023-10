Homem é preso após furtar loja de uniformes no Jardim Flamboyant, em Cabo Frio

Um homem de 23 anos foi preso por furto em Cabo Frio na tarde desta quinta-feira (26). A ação foi realizada pela Polícia Militar, que recebeu informações de que o suspeito teria arrombado, durante a madrugada, uma loja de confecções e uniformes na Rua Roberto Silveira, no Jardim Flamboyant.

O criminoso foi capturado após diligências da equipe na Avenida Júlia Kubitschek, já no centro da cidade, e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).Na distrital, ele foi reconhecido pela proprietária do estabelecimento. Ela disse que o elemento furtou algumas peças de roupa e a quantia de R$ 100 em espécie. Ele também foi flagrado por câmeras de segurança do local.

