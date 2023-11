Homem é infectado por vírus Borna na Alemanha

As autoridades sanitárias da Baviera, na Alemanha, investigam o caso de um homem infectado pelo raro e altamente letal vírus Borna (BoDV-1). A notificação foi feita na última terça-feira (21), pelo distrito de Weissenburg-Gunzenhausen, onde o paciente reside., que, apesar de muito pouco frequente, pode causar"infecção persistente do sistema nervoso central e periférico".

De acordo com o LGL (Escritório de Estado da Baviera para Saúde e Segurança Alimentar), dos 50 casos conhecidos da doença, apenas em quatro a vítima sobreviveu — ainda assim, com sequelas graves e de longo prazo. O Instituto Robert Koch, referência em infectologia, informa que o vírus normalmente é encontrado no musaranho-de-dentes-brancos e transmitido por meio do contato com o animal ou suas excreções. No entanto, é mais comum que os afetados sejam cavalos, ovelhas e outros mamíferos na Europa Central. A forma como humanos são infectados pelo vírus Borna ainda é um mistério. Entre as possíveis rotas de infecção, o instituto alemão menciona alimentos ou água contaminados e até mesmo poeir





