Homem é condenado a 37 anos de prisão por assassinato da ex-companheira

Arnóbio Henrique Cavalcante Melo, de 48 anos, foi condenado na madrugada desta terça-feira, 2, a 37 anos, dois meses e sete dias de prisão. A condenação ocorreu pelo assassinato da ex-companheira dele, Joana Mendes, de 34 anos, morta com 32 facadas, a maioria delas no rosto. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público de Alagoas (MP-AL).

De acordo com o MP-AL, o crime ocorreu em 2016, após a vítima deixar o filho mais novo na escola e ter ido ao encontro de Arnóbio, que conseguiu convencer a ex-companheira a conversar pessoalmente com ele, fingindo que estava disposto a assinar o divórcio e regulamentar a pensão do filho do casal

