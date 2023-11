Homem é assaltado duas vezes e deixado só de cueca

Homem é assaltado duas vezes em uma hora e deixado só de cueca por criminosos no Ceará. A segunda ocorrência envolvendo um mototaxista em Fortaleza foi registrada por uma câmera de segurança.

No primeiro assalto, os criminosos roubaram a motocicleta, celular, mochila e o capacete fornecido pelo motorista de aplicativo aos passageiros. No segundo assalto, enquanto voltava para casa a pé, outros criminosos o atropelaram, o ameaçaram com uma faca e o deixaram apenas de cueca.CidadesPolítica

