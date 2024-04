Homem confessa ter roubado vaso de ouro de R$ 30 milhões de casa onde nasceu Winston Churchill

Um homem confessou ter roubado um vaso sanitário de ouro 18 quilates da mansão onde nasceu o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Nesta terça-feira, James Sheen admitiu ter levado a peça da residência apenas dois dias após ela ter sido instalada no local, emprestada ao Palácio Blenheim (nome dado ao local) em 2019, após ter sido exposto anteriormente no Museu Solomon R. Guggenheim, em Nova York.

Hoje aos 39 anos, ele se declarou culpado pelos crimes de roubo, conspiração para transferência de bens criminosos e transferência de bens criminosos, segundo o jornal britânico The Sun. Sheen, como é conhecido, admitiu ter planejado o roubo da peça (avaliada em 4,8 milhões de libras, cerca de R$ 30,4 milhões), feito pelo artista italiano Maurizio Cattela

