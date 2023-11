Homem com três mandados de prisão é detido em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Um homem de 21 anos foi detido na Rua Santa Catarina, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. As autoridades cumpriram três mandados de prisão que estavam em aberto para o indivíduo. Além disso, ele tinha um histórico com 21 passagens pela polícia por roubo.

Durante a abordagem da Polícia Militar, o suspeito tentou se passar pelo irmão na esperança de evitar a prisão. O detido foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde a ocorrência foi registrada, na sexta-feira (27). As autoridades agora estão lidando com os mandados de prisão pendentes e os novos problemas legais do indivíduo.

