Holanda vai banir 'cães e gatos de laboratório'

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas.

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Saúde cumpre meta estadual e imuniza 13.880 cães e gatos em Três RiosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Quatro estabelecimentos são flagrados com 'gatos' de energia, na LapaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Thiaguinho comemora 20 anos de carreira e promete álbum de inéditas: ‘Escrevo muito, faço muita música’Cantor será entrevistado por Maju Coutinho no 'Fantástico' Consulte Mais informação ⮕

Vasco falha muito, perde para o Inter em casa e segue no Z4Cruz-maltino leva gols em bons momentos, tenta reagir no fim, mas para em duas expulsões Consulte Mais informação ⮕

Vasco falha muito, perde para o Inter em casa e segue no Z4Cruz-maltino leva gols em bons momentos, tenta reagir no fim, mas para em duas expulsões Consulte Mais informação ⮕

Perrengue para tomar banho e imprevisto com o ônibus: falta muito para chegar?No terceiro dia na estrada, a ansiedade para chegar no Uruguai aumenta a cada instante Consulte Mais informação ⮕