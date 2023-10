Hipotermia extrema: entenda o que aconteceu com corpo de mulher congelada que voltou à vida

Quando foi encontrada na neve, em 1980, Jean Hilliard estava “como um pedaço de carne recém-retirado do freezer”. Depois de um acidente de carro,Depois de perder o controle do carro que dirigia, durante uma madrugada congelante, Jean foi à pé na neve até a casa de um amigo, que ela achava morar próximo. Depois de andar por quase uma hora,, onde desmaiou e permaneceu por mais de seis horas.

Na manhã seguinte, quando encontrou a amiga, Nelson a levou para o hospital às pressas. O corpo da jovem estava tão duro que os médicos nem precisaram usar uma maca. A partir de sua chegada, começou uma corrida frenética para aquecer o corpo de Jean o mais rápido possível para que ela voltasse à vida.

por tempo suficiente para lidar com um pulso baixo. A pele dela estava tão rígida que os médicos não conseguiam furá-la com uma agulha e a sua temperatura não conseguia ser medida em um termômetro., mas existentes, em torno de 12 batimentos por minuto (bpm). A frequência cardíaca normal é de 50 bpm a 100 bpm.

- Eu realmente não consigo explicar como ela está viva. É realmente um milagre, disse George Sather ao New York Times.

