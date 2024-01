Herança de Suzane von Richthofen está sendo alvo de problemas financeiros

A herança de Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002, voltou a repercutir nesta quinta-feira, 11. Segundo a coluna True Crime, do jornalista e escritor Ullisses Campbell, no jornal O Globo, a herança da família, que ficou sob os cuidados do irmão de Suzane, Andreas, está sendo alvo de problemas financeiros. Na época, o valor dos bens era estimado em quase R$ 10 milhões.

A lista de bens herdados por Andreas após uma batalha judicial com a irmã incluía carros, terrenos, imóveis e dinheiro em contas correntes e aplicações. Ainda de acordo com Campbell, Andreas acumula 24 ações na Justiça de São Paulo por dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e condomínios atrasados. O débito soma cerca de R$ 500 mil. Duas das seis casas herdadas por ele chegaram a ser invadidas por “falsos sem-teto” — pessoas que entram nas casas sem arrombar portas e portões, reformam o local e passam a morar de graça até o proprietário reivindicar o imóvel





