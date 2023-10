Hapvida vende empresa de tecnologia de gestão Maida Health

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimentopor R$ 26,6 milhões nesta sexta-feira e com isso concluiu o processo de alienação de ativos não essenciais para a companhia.

A Maida Health presta serviços de tecnologia de gestão para operadoras e planos de saúde e outros serviços de apoio. A venda para a MV Health ainda contém potenciais parcelas adicionais anuais nos próximos cinco anos.

A operação depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e até lá as operações da Maida Health continuam sendo conduzidos normalmente pela Hapvida. headtopics.com

índice de preços de gastos com consumo (PCE) são parâmetros observados pelo Fed, o banco central americano, e podem mexer com as apostas para as próximas decisões de jurosÉ praticamente unânime entre as apostas do mercado de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) manterá os juros estáveis na semana que vem, mas agentes questionam se ainda pode haver mais altas à frente e por quanto tempo as taxas devem permanecer em patamares...

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

Jovem é internada com asma e sai de hospital com braço amputado; entendaEstudante de Medicina Bárbara Maia descobriu síndrome rara; ela passou cerca de três meses no hospital e sofreu uma série de complicações Consulte Mais informação ⮕

Corinthians bate o Cuiabá com gol de Romero e vence a primeira com Mano MenezesVai, Corinthians. O Timão visitou o Cuiabá nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão ... Consulte Mais informação ⮕

Juntos e Shallow Now: Lady Gaga canta com U2 em Vegas após show com StonesA artista novaiorquina está investindo na vertente roqueira e nas últimas semanas fez participações especiais nos shows das duas bandas Consulte Mais informação ⮕

Cidades com penitenciárias lideram ranking do IBGE com maioria da população masculinaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Haaland marca pela primeira vez na Champions League e Manchester City vence Young BoysAtacante norueguês desencanta com dois gols e equipe inglesa lidera grupo G com nove pontos Consulte Mais informação ⮕

Prefeitura de Teresópolis promove novo curso do programa municipal Geração TerêTecQualificação de Business Inteligence com PowerBI conta com certificação do Senac Consulte Mais informação ⮕