Hamilton questiona desclassificação nos EUA: 'Outros carros estavam irregulares'

Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram eliminados do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, no último fim de semana, após análises depois da corrida apontarem desgastes acima do permitido nas pranchas de madeira que ficam sob os carros.Nesta sexta-feira (27), antes do GP do México de F1, o heptacampeão mundial falou sobre o tema e questionou o critério da direção de prova.

Então não é que estamos correndo mais baixos, alguns carros são capazes de lidar melhor com isso - Lewis Hamilton.Com as punições de Hamilton e Leclerc, Lando Norris subiu para a segunda posição em Austin, com Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro e Sergio Pérez (Red Bull) em quarto.Hamilton bebe tequila… sem álcoolNa entrevista em que explica o ocorrido no GP dos EUA, Hamilton aparece tomando um drink.

