Hamilton cita Senna como inspiração e comemora volta ao Brasil

“Estou voltando aqui como cidadão brasileiro pela primeira vez. É especial dizer isso. Eu me sinto em casa e é uma das corridas mais incríveis da temporada. Será minha primeira como brasileiro”, disse o britânico durante o evento organizado pela Petronas, patrocinadora da Mercedes, com presença da ANSA.

“É um ótimo lugar e um país diverso. Tenho planos secretos de passar mais tempo no Brasil. Quero entrar mais a fundo no conhecimento da cultura. O amor e o apoio que recebi aqui é surreal, me sinto honrado”, acrescentou.

“Via meu pai levantando para trabalhar todos os dias, assim como sua grande ética, foi algo que tentei adaptar e trilhar no mesmo caminho. Comecei a assistir a ele quando tinha entre 4 ou 5 anos, e ele me mostrou que era possível”, disse o heptacampeão.

O heptacampeão mencionou a dificuldade enfrentada pelas mulheres, enquanto seu colega de time comentou sobre a falta de oportunidades para o surgimento de novas pilotas no automobilismo, além de destacar as chances oferecidas pela F1 Academy.

“A F1 Academy vem passando por um ótimo momento. Não precisamos somente de pilotas, mas também para cargos de engenheira e projetistas. O esporte a motor sempre foi visto como uma área dominada por homens brancos, mas Lewis tenta mudar essa imagem”, analisou Russell.

