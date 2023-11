Hamas usa estoque de combustível de hospital, diz terrorista

Além dele e do residente, que é simpatizante do Hamas, participa da conversa o gestor de um hospital local chamado Hospital Indonésio. The IDF has released a recording of a conversation between a Hamas commander and a Gazan citizen revealing how Hamas takes fuel from hospitals in the Gaza Strip:O gerente do hospital dá detalhes do fornecimento de combustíveis. Segundo ele, uma autoridade financeira do Hamas ordenou o repasse de 1.000 litros de combustível. O gerente afirmou que o hospital só tinha 600 litros e que, então, foi ordenado a dar todo o combustível aos terroristas.

