Hamas tem base de operações sob maior hospital de Gaza, diz Israel

Segundo o Exército israelense, há provas concretas de que centenas de terroristas utilizam a unidade de saúde – com 1.500 leitos e cerca de 4.000 funcionários – como escudo humanoafirmaram nesta sexta-feira, 27, que a principal base de operações do Hamas está sob o Hospital Shifa, o maior da Faixa de Gaza.

Segundo o Exército israelense, há provas concretas de que centenas de terroristas utilizam a unidade de saúde – com 1.500 leitos e cerca de 4.

Embora haja vários túneis que dão acesso à base subterrânea pelo lado de fora do Hospital Shifa, há também, segundo o Exército israelense, uma entrada para o complexo subterrâneo por dentro de uma enfermaria. headtopics.com

“Há uma série de áreas usadas pelo Hamas para dirigir suas operações militares. Um túnel que chega ao hospital pode dar acesso ao centro de comando e a uma sala de controle usada pela força policial interna do grupo terrorista está localizado dentro do hospital e conta com o suporte das forças armadas”“Shifa não é o único hospital – é um entre muitos. O uso de hospitais pelo Hamas é sistemático.

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Hamas divulga nomes de quase 7.000 mortos em bombardeios de Israel contra GazaO grupo, no comando do enclave, informou que ainda espera confirmar a identidade de outros 281 mortos Consulte Mais informação ⮕

Primeira equipe médica da Cruz Vermelha entra em Gaza desde o início da guerra Hamas-IsraelEquipe poderá atender até 5.000 pessoas na zona de conflito Consulte Mais informação ⮕

Hamas lança foguetes contra Tel Aviv após Israel atacar Gaza por terraNão houve relatos imediatos de vítimas ou danos a infraestrutura; Exército israelense usou tanques para ataque direcionado contra instalações terroristas Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: líderes da UE discutem pausas humanitárias na Faixa de GazaA UE já divulgou um documento em que expressa apoio explícito ao direito de Israel à autodefesa, mas com respeito ao direito internacional Consulte Mais informação ⮕

Israel x Hamas: novas imagens mostram antes e depois de destruição em GazaAo menos quatro regiões apresentam dezenas de imóveis atingidos durante ofensiva Consulte Mais informação ⮕

Quem governaria a Faixa de Gaza depois do Hamas?Ofensiva de solo preparada por Israel tem como fim declarado aniquilar o grupo radical que administra o enclave palestino desde 2007. E depois? Especialistas Consulte Mais informação ⮕