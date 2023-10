Hamas rouba combustível de hospitais em Gaza, diz Israel

Um alto funcionário do setor energético de Gaza disse que o grupo terrorista tem pelo menos um milhão de litros de gasolina e diesel roubados de civisUm alto funcionário do setor energético de Gaza disse a um oficial das Forças de Defesa israelenses que o grupo terrorista tem pelo menos um milhão de litros de gasolina e diesel roubados de civis.

Hamas has also stolen fuel from the hospital which it is using to power its terror tunnels underground. According to a senior Gazan energy official, Hamas currently has at least a million liters of gasoline, which it has stolen from civilian projects.Em meio à escassez de combustível na Faixa de Gaza, as Forças de Defesa de Israel mostraram na terça-feira, 24, com o auxílio de imagens aéreas, que o

