Hamas diz que 7 reféns morrerem no bombardeio de Israel em campo de refugiados

O governo israelense confirmou, esta semana, que ela foi decapitada.O líder político do Hamas disse que que os reféns israelenses estão “expostos à mesma destruição” que os palestinos. Até agora, só quatro reféns foram libertados, duas americanas e duas israelenses.O Hamas propôs a troca dos reféns por todos os palestinos presos em Israel.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Israel diz ter matado 2º comandante do Hamas em campo de refugiados; primeiros civis deixam GazaProsseguindo com sua ofensiva contra os militantes do Hamas, Israel bombardeou novamente a densamente povoada Faixa de Gaza.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Israel confirma ter atacado campo de refugiados em Gaza para matar líder do HamasHamas diz que são 50 mortos e mais de 100 feridos

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Israel confirma que bombardeou campo de refugiados; Hamas fala em dezenas de mortosIsrael confirma que bombardeou campo de refugiados; Hamas fala em dezenas de mortos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Israel admite que atacou campo de refugiados em Gaza e diz que matou líder do HamasGrupo armado nega informação sobre morte de chefe; dezenas de vítimas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: Hamas diz que ataque de Israel a campo de refugiados deixou mortos; ACOMPANHEIsrael mantém operações dentro do território palestino, e Hamas diz ter reagido com mísseis antitanques e metralhadoras. 80 caminhões devem entrar em Gaza com suprimentos.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕