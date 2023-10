Hamas diz estar pronto para enfrentar invasão israelense em Gaza nesta noite

Um alto dirigente do Hamas afirmou nesta sexta-feira 27 que o grupo palestino está pronto para enfrentar uma invasão, depois de o Exército de Israel anunciar uma ampliação de suas operações por terra a partir desta noite. Mais cedo, o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, confirmou a intensificação da ofensiva terrestre, após semanas de um incessante bombardeio contra a Faixa de Gaza.

'Se Netanyahu decidir entrar em Gaza nesta noite, a resistência está preparada', declarou no Telegram o dirigente do Hamas Ezzat al Risheq. Ele acrescentou que 'a terra de Gaza engolirá os despojos dos soldados'. O Hamas reportou que mais de 7.300 pessoas morreram nos bombardeios lançados por Israel desde 7 de outubro, dia em que integrantes do grupo palestino executaram um ataque sem precedentes contra o território israelense e deixaram cerca de 1.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

cartacapital »

Exército israelense diz que principal base do Hamas fica sob hospital em GazaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel confirma a morte de chefe do grupo de foguetes do Hamas250 alvos terroristas, incluindo quartéis-generais operacionais, poços de túneis terroristas e lançadores de foguetes, foram destruídos... Consulte Mais informação ⮕

Número de reféns em Gaza sobe para 224, diz Exército israelenseAs Forças de Defesa de Israel também informaram que 309 militares foram mortos pelo Hamas desde o dia 7 de outubro Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel faz breve operação por terra na Faixa de GazaExército de Israel faz breve operação por terra na Faixa de Gaza Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel faz “ataque direcionado” com tanques em GazaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Exército israelense anuncia incursão terrestre no setor central da Faixa de GazaExército israelense anuncia incursão terrestre no setor central da Faixa de Gaza Consulte Mais informação ⮕