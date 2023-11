Hamas divulga vídeo de combate contra israelenses no norte de Gaza; assista

Imagens do Exército divulgadas nesta terça-feira mostraram soldados, que também procuram libertar pelo menos 240 reféns, avançando por uma paisagem devastada, com edifícios reduzidos a uma confusão de pedra e metal retorcido após semanas de bombardeios israelenses.

Nesta terça, o Hamas disse que seus militantes dispararam mísseis antitanque contra forças de Israel, atacando dois tanques e outros veículos no noroeste de Gaza. As informações foram divulgadas pela agência Reuters, que não conseguiu confirmar os relatos de forma independente.

