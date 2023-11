'Hamas atacou Israel para matar qualquer chance de paz agora e no futuro', diz Yuval Harari a Luciano Huck

Em entrevista a Luciano Huk, o escritor e historiador israelense Yuval Harari, autor de "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade", falou sobre a guerra entre Israel e Hamas e a importância de defender os direitos dos palestinos.

"O que é impressionante sobre este ataque não são apenas as atrocidades cometidas pelo Hamas, torturando crianças, matando pais na frente de seus filhos, vice-versa, sequestrando bebês, que, agora, estão mantidos como reféns em Gaza. É que eles visaram que essas atrocidades fossem divulgadas, inclusive carregando câmeras e registrando imagens e vídeos dessas coisas terríveis", disse Harari.

Para o historiador, o motivo por trás da escolha é que Hamas quer muito mais do que "somente matar civis". "Eles queriam matar qualquer chance de paz não apenas agora, mas para as gerações futuras." Segundo Harari, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel não tem se esforçado para fazer um tratado de paz com os palestinos. headtopics.com

"Netanyahu e seu governo é, claro, não são culpados pelo ataque do Hamas, mas eles compartilharam grande responsabilidade pela disfunção do Estado de Israel." Kibutz Be'eri fica no Sul de Israel, a apenas oito quilômetros da fronteira de Gaza, foi destruído pela guerra — Foto: TV Globo/Reprodução

O escritor afirmou que é necessário garantir não só os direitos humanos da população palestina, como também a certeza de ela pode viver em sua terra natal. Harari disse ainda que reduzir o debate sobre a guerra a visões maniqueístas é intelectualmente perigoso e preguiçoso. headtopics.com

