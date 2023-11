Hamas anuncia cessar-fogo temporário com Israel para troca de reféns

O escritório político do Hamas anunciou, nesta quarta-feira, que o cessar-fogo temporário negociado com Israel, anunciado ontem, começará a valer a partir das 10h (05h em Brasília) de quinta-feira. A expectativa é de que as primeiras trocas de reféns capturados pelo grupo terrorista por presos palestinos aconteça de imediato, após a pausa dos bombardeios.

Israel aprova cessar-fogo temporário com Hamas para libertação de reféns em troca de presos palestinos O Hamas aceitou liberar 50 reféns capturados no ataque de 7 de outubro, em troca de 150 prisioneiros palestinos;Governo israelense publicou lista com o nome de 300 prisioneiros que teriam sido considerados aptos para a troca com o Hamas; Transferência, que deve acontecer em cinco etapas, deve começar a partir de quinta-feira, quando terá início a trégua acordada entre os lados do conflit





