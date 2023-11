Hamas afirma que 60 reféns morreram em ataques de Israel

O Hamas informou, neste sábado (4.nov), que 60 pessoas mantidas como reféns em Gaza morreram em decorrência dos ataques de Israel. "O bárbaro bombardeamento sionista de Gaza causou a perda de mais de 60 prisioneiros inimigos em Gaza, e após buscas, 23 dos seus corpos ainda estão desaparecidos sob os escombros até agora", anunciou o Hamas. Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), 242 pessoas foram sequestradas pelo Hamas durante os ataques do dia 7 de outubro.

