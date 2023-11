Halloween de Anitta: entenda as fantasias da cantora e de Marina Sena em festa

Ator não escondia qual colega de 'Friends' mais o ajudou em luta contra drogas: 'Estendeu a mão ao máximo' As fantasias seguiam o visual das últimas versões do jogo, incluindo as icônicas armas das personagens, com Anitta com as adagas de Mileena e Marina com os leques com lâminas de Kitana.

Na mitologia criada pelo jogo, desenvolvido em 1992, Kitana é a filha do vilão Shao Khan, que depois descobre que ele foi o responsável pela morte de seu verdadeiro pai. Já Mileena é um clone de Kitana, criado pelo feiticeiro Shang Tsung.

Em Mortal Kombat 1, lançado pela desenvolvedora NetherRealm Studios este ano e que "reseta" a linha do tempo da história original, contada até o jogo 11, Kitana e Mileena agora são irmãs gêmeas, filhas de Sindel e Jerrod, que é o atual rei da Exoterra.

Com celulares proibidos, a festa realizada na casa de Anitta, na Barra, Zona Oeste do Rio, contou com famosos fantasiados, como Luciano Huck e Angélica, Duda Beat, MC Cabelinho, David Brazil, Luísa Sonza e Juliette.

Pastor Ederlan Mariano foi preso sob suspeita de ter planejado crime.

