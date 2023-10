Haddad se reuniu com Lula antes de presidente dizer que governo “dificilmente” zerar meta fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram na manhã desta sexta-feira (27), no Palácio do Planalto, antes de Lula falar que o governo não deve cumprir a meta de zerar o déficit primário nas contas públicas em 2024. O encontro não constava na agenda oficial. Foi a primeira vez que Lula deu uma declaração no sentido contrário ao compromisso firmado por Haddad.

Embora não tenha havido reação pública de Haddad e dos demais integrantes da equipe econômica do governo, o próprio ministro da Fazenda já chegou a dizer que o mais importante do que alcançar o déficit zero é perseguir essa meta. Neste contexto, a declaração de Lula ganha ainda mais peso. .

