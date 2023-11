Haddad quer mostrar para Lula que busca pelo equilíbrio fiscal é “agenda correta”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende mostrar para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que a busca pelo equilíbrio fiscal é a “agenda correta para o país”, mesmo que o déficit primário zerado não seja alcançado no ano que vem.“Do nosso lado, não vai mudar a estratégia”, diz uma fonte do Ministério da Fazenda.

Na avaliação do Ministério da Fazenda, a fala de Lula “foi um pouco precipitada”. Há temores na pasta com a possibilidade de “perda de disciplina” fiscal neste momento“O pior cenário seria começar a desestimular” a busca pelo equilíbrio, mesmo que o déficit não seja zerado em 2024, diz a fonte. A fonte menciona, por exemplo, a possibilidade de o Judiciário aumentar o teto do funcionalismo, por exemplo.

Assim, a estratégia da pasta será continuar “perseguindo o equilíbrio” fiscal e mostrar para Lula “que o esforço tem sido correto”. “Temos um caminho para perseguir que está dado”, diz a fonte, citando medidas apresentadas ou aprovadas pelo Ministério da Fazenda para aumentar receitas, como as mudanças no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). headtopics.com

Na avaliação da pasta, a melhor maneira de Lula “garantir as promessas principais” dele será por meio da agenda de longo prazo, e “não por pressão da ala política”.

