Haaland faz dois, e Manchester City vence United pela PL

Campeonato Inglês (Premier League)O primeiro tempo foi animado, com chances para ambos os times, mas quem criou as melhores oportunidades foram os Cityzens. A recompensa veio aos 26"/1º, após Rasmus Højlund derrubar Rodri na área e o árbitro assinalar pênalti. Erling Haaland foi para a cobrança da penalidade e abriu o placar para a equipe azul celeste.

Se na primeira etapa o Manchester City foi melhor, na segunda o domínio dos atuais campeões foi completo. Logo aos quatro minutos, Haaland aproveitou cruzamento de Bernardo Silva para marcar seu segundo no jogo e ampliar o placar. Aos 35'/2ºT, foi a vez do norueguês ser garçom e servir Phil Foden, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes e fechar o caixão em 3 a 0.

Erling Haaland cobra pênalti para abrir o placar para o Manchester City contra o United pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)Com a vitória, o City chegou aos 24 pontos, dois a menos que o líder Tottenham, e segue na terceira posição na Premier League. O time volta a entrar em campo apenas no próximo sábado (4) e recebe o Bournemouth, também pelo Campeonato Inglês. headtopics.com

