Uma “empresa de dados com valores”. É assim que a portuguesa Daniela Braga resume a Defined.AI, empresa que ela dirige e cujo principal ativo é uma commodity cada vez mais valiosa. Criada em 2015, trata-se de uma espécie de marketplace de dados, que tem como clientes empresas de tecnologia que querem aperfeiçoar seus sistemas de

A senhora participou da força-tarefa criada por Biden sobre IA, encerrada há seis meses. O que foi entregue? Fizemos recomendações de regulação especialmente direcionadas a acesso a recursos e quais regras deveriam ter. E diretrizes em questões como privacidade de dados, confiabilidade e segurança dos modelos de IA.

Somos uma empresa de dados com valores. Batalhamos há anos para que os dados (que treinam as IAs) sejam pagos, consentidos e privados, e para que não infrinjam direitos autorais. Todos os dados que temos têm consentimento explícito para serem usados no treino de IA. Temos voz, texto, vídeo e multimodais. Também trazemos um complemento de diversidade, com 1,5 milhão de membros on-line (que treinam os modelos como freelancers). headtopics.com

No caso daquilo que tem credibilidade, os direitos autorais não foram pagos aos respectivos autores, sejam eles cientistas, escritores, fotógrafos ou qualquer tipo de criador de conteúdo. Há dados com muita qualidade, mas a maioria do que circula na internet não é crível. As informações ficam sem controle de qualidade. E a questão é que as empresas não farão isso a não ser que sejam obrigadas.

Nunca invadimos os de ninguém sem parceria comercial, normalmente com empresas que não estão no campo da IA, mas que estão sentadas em minas de informações. Os negócios de mídia são um bom exemplo. Mas até se aprovar uma legislação para isso, todos os dados já se foram — informações não licenciadas, não validadas e não consentidas. headtopics.com

Rússia reivindica execução de seus próprios soldados, afirma Casa Branca; veja outros acontecimentosPais já foi acusada de usar “tropas de barreira” para impedir que os soldados abandonassem as linhas da frente Consulte Mais informação ⮕

Mãe italiana ganha na Justiça o direito de despejar seus dois filhos adultos de casa: 'Parasitas'De acordo com a denúncia, eles, que estão na faixa dos 40 anos e têm emprego, não contribuíam financeiramente nem ajudavam a manter a residência: 'Não há nenhuma disposição na legislação que atribua o direito incondicional de permanecer no lar de propriedade exclusiva dos pais', escreveu... Consulte Mais informação ⮕

'O álcool destruiu a minha casa', diz padre Fábio de MeloNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Casa das Rosas, na Avenida Paulista, reabre após ficar dois anos fechadaCasa das Rosas, na Avenida Paulista, reabre após ficar dois anos fechada Consulte Mais informação ⮕

Casa cheia: mais de 22 mil sócios do Botafogo estão garantidos no duelo com o PalmeirasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Em dia de estreia, Chelsea volta a perder com derrota em casa pelo BrentfordPinnock e Mbeumo anotam os gols dos visitantes em Stamford Bridge Consulte Mais informação ⮕