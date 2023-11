Há dois pontos que o Congresso deve ajustar no PL sobre o Ensino Médio, diz especialista

O Congresso Nacional deverá ajustar dois pontos do projeto de lei com diretrizes para a Política Nacional de Ensino Médio, que propõe alterações no novo ensino médio, aprovado em 2017. Esta é a avaliação de Ana Gardennya Linard, que é gerente de políticas educacionais do Todos Pela Educação. O governo federal enviou na semana passada o PL para análise.

Outro fator, segundo ela, é “a diferença de formação geral básica e técnica com relação à carga horária”, que “dificulta a garantia de equidade, para que jovens saiam com a mesma carga horária.” Mesmo assim, Ana Gardennya Linard vê pontos positivos na lei que revisa o novo Ensino Médio, de 2017.

