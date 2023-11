Há 20 anos, LeBron James fazia seu primeiro jogo na NBA

em uma das estreias mais aguardadas da liga. Afinal, a carreira de James antes mesmo de chegar ao profissional já era amplamente conhecida e transmitida pela TV, mesmo no colégio.

E quando LeBron James chegou, Michael Jordan acabava de fazer seu último jogo na NBA. Foi na temporada 2002/03 quando Jordan, vestindo a camisa do Washington Wizards, aposentou-se pela terceira e última vez. Então, havia aquele clima de o próximo MJ que imprensa e torcedores depositavam em cima daquele jovem.

Era algo fora do comum, pois a esperança era de que LeBron cobrisse o vazio que Jordan deixou. Mas o jogo já trazia "novas caras", que brilhavam há alguns anos. James entrou em quadra por uma equipe de pouco prestígio na NBA. Cleveland é uma cidade relativamente pequena (cerca de 400 mil habitantes), enquanto o Cavs tinha algumas participações nos recentes nos playoffs.

Apenas como comparação com outros jogadores que deixaram o basquete colegial direto para a NBA, James fez o melhor jogo de estreia entre eles. Por muito. Kevin Garnett (oito pontos), Kobe Bryant (zero), Jermaine O’Neal (dois), Kwame Brown (dois), Eddy Curry (dois), Tyson Chandler (um) e Tracy McGrady (zero).Quer adicionar outros, mas que vieram da faculdade? Michael Jordan, por exemplo, fez 16 pelo Chicago Bulls em 1984/85.

Carlos Boozer saiu do Cavs após a primeira temporada ao lado de LeBron James e foi para o Utah Jazz. Em Salt Lake City, o ala-pivô foi duas vezes. Depois, Boozer jogou pelo Chicago Bulls e encerrou a carreira em 2014/15 no Los Angeles Lakers. Seus filhos Cameron e Cayden são prospectos e devem estar na NBA em breve.

