Gündogan nega incômodo com Vini Jr e cita possível motivação do brasileiro: 'Talvez goste de ser vaiado'

Rio - Dias antes do clássico entre Real Madrid e Barcelona, o atacante Vini Jr, de 23 anos, vem sendo alvo de comentários do clube catalão. Um dos destaques do Barça, Ilkay Gündogan, negou qualquer incômodo com o estilo do brasileiro. Porém, o alemão fez a suposição que o atacante seja motivado por vaias de rivais. 'Alguns podem interpretar as ações de Vinicius como provocação, mas para mim não são.

Mas talvez ele goste de ser vaiado, não sei', afirmou ao 'Esport3'. Campeão da Liga dos Campeões pelo Manchester City, o alemão irá experimentar pela primeira vez um Superclássico na Espanha. Gündogan rejeitou que individualmente ele poderá mudar a forma de atuar do Barcelona. 'Com a minha experiência, também é meu dever garantir que eles saibam manter a calma.

