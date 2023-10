Gündogan, do Barcelona, sobre Vini Jr: “Talvez ele goste de ser vaiado”

Vítima constante de ataques racistas na Espanha, Vinicius Junior sofreu mais uma vez insultos na rodada passada, no empate do Real Madrid-ESP na casa do Sevilla-ESP. Às vésperas do clássico entre os Merengues e o Barcelona, o meia Ilkay Gündogan, do Barça, falou sobre o estilo do brasileiro em campo. "Alguns podem interpretar as ações de Vinicius como provocação, mas para mim não são.

"Será uma partida com muita emoção, porque é um jogo muito grande, talvez o maior da carreira até agora para os nossos jogadores mais jovens. Temos de ter calma e paciência, manter o controle da bola. Nos últimos jogos cometemos erros simples que resultaram em gols que poderiam ter sido evitados. Espero, com a minha experiência, ajudar a manter a calma da equipe", disse o atleta de 33 anos.

