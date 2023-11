Gundogan critica postura do elenco do Barcelona após derrota em clássico: 'Queria ver mais raiva'

Espanha - Autor do gol do Barcelona na derrota para o Real Madrid, o meia Ilkay Gundogan não gostou da postura dos seus companheiros de equipe após o resultado negativo, neste sábado. O alemão afirmou que faltou indignação no vestiário do clube catalão. 'Tenho que ser honesto. Venho do vestiário e tem gente decepcionada. Mas queria (ver) mais raiva e frustração após um resultado ruim em um jogo tão importante.

Isto é parte do problema', disse em entrevista à LaLiga TV. Atuando em Barcelona, os catalãos saíram na frente do placar, porém, no segundo tempo Jude Bellingham fez dois gols e comandou a virada do Real Madrid. 'Tem que se mostrar mais emoções quando se perde, quando sabe que pode jogar melhor, mas não vejo essa reação. Temos de dar um passo grande nesse aspeto.

