Guillermo del Toro está filmando sua própria versão de Frankenstein

Mary Shelley era dolorosamente jovem, uma adolescente de fato, quando publicou Frankenstein ou o moderno Prometeu, e foi capaz de transferir todas as suas contradições e perguntas para o monstro e sua história, todas as suas necessidades essenciais e seus sentimentos de marginalização e incapacidade. A reflexão vem de Guillermo del Toro, de seu livro Gabinete de curiosidades. 'Fui sobrecarregado pela sensação miltoniana de abandono, o terror absoluto de uma vida absurda.

A tragédia não dependia do mal. Essa é a dor suprema do romance: a tragédia não precisa de um vilão', lê-se no volume. O mexicano não apenas sabe do que está falando, como especialista mundial em literatura e cinema fantástico e de terror, o chamado fantaterror, mas aos oito anos já desenhava compulsivamente a criatura de Frankenstein na versão cinematográfica de James Whale, e agora, finalmente, está realizando seu sonho de infância: está filmando em Toronto sua própria visão do mito, produzida pela Netflix

